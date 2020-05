Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto al Tg1, spiegando: "Il Cts chiede modifiche vincolanti al protocollo della Figc. Se viene fuori un positivo, ad esempio, tutta la squadra e lo staff tecnico va in quarantena. Chiediamo poi che i test non vengano fatti a discapito dei cittadini. Se verranno accettate queste condizioni, il 18 si ripartirà con gli allenamenti. Campionato? Ci serve un'altra settimana per vedere i contagi, cercherò di far aprire presto anche le palestre".