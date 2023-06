, tecnico della, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Italia:"Siamo in gioco per un titolo. Siamo preparati e abbiamo lavorato in modo eccezionale. Rodri e Laporte si alleneranno questo pomeriggio e vedremo come stanno. Loro sono arrivato con una motivazione eccezionale. Oggi pomeriggio valuteremo il vero stato di questi giocatori. Sono convinto che saranno disponibili a giocare in sicurezza".MOTIVAZIONI - "Abbiamo il privilegio di poter vincere un titolo in due partite. Dobbiamo valorizzare tutti i giocatori e lo staff tecnico che hanno raggiunto questo traguardo. La affrontiamo con una voglia che è fuori l'ordinario, vedo la squadra convinta a fare qualcosa di importante"- "Non ho deciso chi sarà il portiere titolare. Ma sono tranquillo con i tre che abbiamo. Possono essere titolari con le massime garanzie".- "Penso che abbiamo una squadra molto forte, ma abbiamo rivali con il nostro stesso potenziale. L'Italia è in quella fase, come noi, in cui si strutturano delle certezze. Potrebbe essere una finale europea o mondiale".- "Hanno tutti le stesse possibilità. Si può entrare nella prima lista ma abbiamo una shortlist. Le altre non sono meno importanti. Nacho, sapendo quanto sia professionale, arriva con tutta la voglia di giocare. Non guardo se arrivi prima o dopo. Li vedo molto bene. Anche molto calmi. Nessuno di quelli che sono qui mi deluderà".- "Sono molto entusiasta di incontrare di nuovo Ansu Fati. Immagina con Navas, che l'ho allenato 20 anni fa. Lo vedo molto felice. Capisco che sarebbe lo stesso al Barça. Sta facendo un allenamento eccezionale. Siamo felici di incontrare di nuovo l'Ansu Fati che abbiamo incontrato anni fa"- "Sono un uomo di fede e credo che ci siano delle cause, questi sono messaggi. È un'opportunità per giocare un semifinale Contro l'Italia è stato detto tutto. A prescindere dai segnali. L'importante è la partita che abbiamo domani. È una motivazione sufficiente. Dobbiamo pensare alla nostra occasione. Possiamo scrivere la nostra storia vincendo domani"