Il razzismo nel calcio colpisce tanti e deve preoccupare tutti. Questo è il sunto dell’intervento del ct della Spagna Luis de la Fuente che, a Radio Marca, è tornato sugli insulti che i tifosi spagnoli gli hanno riservato. ‘Pelato, pelato, pelato’, questo era il coro che spopolava durante i festeggiamenti della Roja per l’avvenuta conquista della Nations League. Un insieme di voci che non è andato giù all’allenatore.



LAMENTELA - ‘Mi hanno mancato di rispetto e a me quando ciò succede mi dà fastidio. Non sopporto la maleducazione. Erano 20 energumeni che cantavano. Succede sempre, in pochi rovinano la situazione per tanti. C’era un ambiente magico, stavamo festeggiando e succedono queste cose da denunciare subito. Cosa sarebbe successo se, anziché pelato, avrebbe contestato il mio colore della pelle? Sì, sono calvo e va bene così, sono felice. Bisogna educare la gente al rispetto”, ha concluso il 62enne.