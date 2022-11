PARTE MÉDICO | @jose_gaya



Hipótesis diagnóstica de esguince lateral de bajo grado en el tobillo derecho.



Pendiente de resultado de resonancia magnética.#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/IQfUhsNv4d — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 16, 2022

Glicontinuano a tartassare le nazionali che si avvicinano alin. Per lasono ore di preoccupazione per le condizioni diIl terzino sinistro delha infatti un problema alla caviglia destra. l’ipotesi diagnostica è che si tratti di una distorsione non grave, anche se il responso verrà dato solo dalla risonanza magnetica.