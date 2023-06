Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Spagna-Italia, match valido per la semifinale di Nations League. La vincente sfiderà domenica la Croazia alle ore 21.



SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Pino; Morata. All. de la Fuente



ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Frattesi, Jorginho, Barella, Spinazzola; Zaniolo, Immobile. All. Mancini