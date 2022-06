Jordi Alba è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Spagna, toccando diversi temi: "Vogliamo vincere la partita di domani per andare in vacanza nel miglior modo possibile. Poi avremo tempo per riposarci, rilassarci. E' stato un anno difficile a livello di club e sono convinto che il prossimo sarà migliore".



LA BENEDIZIONE A GAVI - "Lo vedo molto bene, per la sua età è eccezionale. Deve migliorare tante cose, come lui tutti gli altri, anche io. Gavi fa cose che alla sua età ho visto poche volte, ha fiducia in se stesso e questo lo aiuta. Lo stimo molto, ma è chiaro che deve migliorare".