Attraverso un comunicato sui mezzi di comunicazione ufficiali della Federazione, Luis Enrique ha salutato la Spagna: "Poichè i motivi che mi hanno impedito di svolgere il mio compito da allenatore dallo scorso marzo stanno continuando, ho deciso di lasciare questa posizione. Ai responsabili della Federazione vanno tutti i miei ringraziamenti per la fiducia dimostrata. Un ringraziamento speciale a tutti le persone che fanno parte dello staff e ai giocatori per la loro professionalità. Senza dimenticare i media per la vostra discrezione e rispetto per la situazione. Grazie dal cuore, Luis Enrique Martinez Garcia".