Il ministro della Salute spagnolo, Santiago Illa, parla a Cadena Ser: "Ad essere onesti, non vedo la possibilità che i tifosi ritornino allo stadio vista la situazione in cui ci troviamo. Tifosi allo stadio a settembre? Abbiamo assistito ad alcuni focolai e anche se siamo stati in grado di controllarli, non vedo ancora la possibilità di far tornare i tifosi allo stadio. Ci prenderemo il nostro tempo e forniremo dati in modo che si possa prendere la decisione quando sarà necessario. Dobbiamo essere cauti con il virus e al momento non sarebbe saggio concentrare un grande numero di persone nello stesso posto".