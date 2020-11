Dopo il 6-0 rifilato alla Germania, l'attaccante della Juventus e della Spagna Alvaro Morata ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Dobbiamo fare il nostro lavoro. Lo abbiamo detto l'altro giorno. Abbiamo avuto dei rigori, giocato bene... Mi piacerebbe vedere cosa dirà ora la gente. Davanti a una nazionale campione d'Europa, del Mondo. Non si possono mettere ma. Noi aiutiamo tutti, abbiamo gente giovane... Bisogna avere fiducia. Abbiamo un Europeo davanti. Critiche? C'è sempre qualcosa. Non vedo l'ora di vedere di tornare a casa e vedere cosa dicono di noi. E' l'attitudine della squadra. Questa è la squadra, facciamo quello che dobbiamo fare. E' un messaggio forte per tutto il mondo. Vogliamo continuare su questa strada. E' stata la nostra miglior partita con Luis Enrique, bisogna coglierlo per capire quanto di buono abbiamo fatto. Ci piacerebbe fosse sempre così. Fuorigioco? Segno e me ne annullano un altro. So che non ero in fuorigioco, ma non voglio protestare. Sono contento", riporta As.