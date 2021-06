Dani Olmo è stato uno dei più positivi nel deludente pareggio della Spagna per 0-0 con la Svezia. Queste le sue dichiarazioni nel post-partita a Telecinco: "non capisco perché fischino Morata, è un gran giocatore. I tifosi dovrebbero incitarci un po' di più perché noi non giochiamo solo per noi stessi ma anche per loro. Devono fidarsi di noi e noi ripagheremo dando tutto e dimostrando che arriveremo lontano. Abbiamo creato delle occasioni, ma se non segni non vinci" - ha concluso il trequartista del Lipsia.