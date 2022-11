Attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, Sergio Ramos ha così commentato la sua esclusione dalla rosa dei convocati per la Spagna, in vista di Qatar 2022: “Il Mondiale? Era uno dei miei più grandi sogni. Sarebbe stato il quinto ma purtroppo sarò costretto a guardarlo da casa. È dura ma non cambierà assolutamente nulla: né la mia mentalità, né la mia passione, né la mia costanza né i miei sacrifici per questo sport. Continuerò a pensare 24 ore su 24 al calcio. Grazie a tutti, abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere insieme. Ci vediamo presto, vi auguro il meglio. Forza Spagna! SR4”