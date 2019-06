Porte girevoli in casa Spal, con Emiliano Viviano che potrebbe tornare in Portogallo dopo soli sei mesi perché lo Sporting Lisbona, proprietario del cartellino, sta pensando di reintegrarlo in rosa. Ecco perché il ds Vagnati si sta muovendo per cercare un sostituto: l'idea numero uno è quella che porta al portiere dell'Atalanta Etrit Berisha, per il quale, negli ultimi giorni, secondo la Gazzetta dello Sport la Spal sta insistendo con il club nerazzurro.