Al termine della partita persa in extremis contro il Cagliari l'allenatore della Spal, Gigi Di Biagio ha parlato del ko e della corsa salvezza: “Salvezza? La situazione rimane difficile. Questa sconfitta non ci voleva. Bisogna continuare a non mollare perché ci sono undici partite e scontri diretti interessanti. Le prossime gare sono semplici da preparare per le motivazioni dei ragazzi. Dovremo recuperare energie e ripartire con il giusto piglio. I tifosi? Loro sono delusi da quello successo quest’anno e da parte mia c’è voglia di continuare. Io penso che avremo degli scontri che ci potranno rilanciare. Ci proveremo fino alla fine”.