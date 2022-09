Doppio infortunio in casa Spal.



In vista della ripresa del campionato, prevista per il fine settimana dell'1 ottobre, Roberto Venturato dovrà fare a meno di due importanti pedine del proprio scacchiere tattico. Sia Marco Varnier che Alessandro Tripaldelli sono infatti stati colpiti da guai muscolari che impediranno ad entrambi di disputare la gara interna con il Genoa.



Secondo quanto riferisce Estense.com, il centrale ha subito una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra, mentre l’esterno è rimasto vittima di una distrazione muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra.



Il loro recupero dovrebbe aggirarsi attorno alle due settimane.