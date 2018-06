È corsa a due per Alberto Grassi. Il centrocampista classe 1995 di proprietà del Napoli è infatti da tempo nel mirino sia della Spal (squadra nella quale ha giocato in prestito nell'ultima stagione) e il Torino: ad essere al momento in vantaggio nella trattativa per il giocatore è la società di Ferrara.



La Spal sta infatti valutando di esercitare la clausola per il riscatto a titolo definitivo del cartellino del centrocampista fissata a 8 milioni di euro: una cifra considerata troppo alta dal Torino che per Grassi è disposto a offrire al massimo 5/6 milioni di euro.