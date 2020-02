Davide Vagnati, direttore sportivo della Spal, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Lecce: "Dovevamo cambiare tecnico per dare un segnale a tutti. Le chiacchiere non bastano, servono i fatti. La squadre si era un po' appiattita. Le sensazioni su Di Biagio sono state subito positive. Lui mi ha fatto capire di volersi mettere in discussione".