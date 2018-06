Simone Colombarini, patron della Spal, parla a Radio CRC del futuro di Grassi e Meret: "Stiamo lavorando su tanti fronti, ci stiamo anche occupando dello stadio per adeguarlo alle norme, e poi stiamo cercando di dare al mister una squadra già quasi fatta per il ritiro. Grassi è un giocatore molto interessante, è cresciuto tanto nel corso dell’anno, ci piacerebbe dargli l’opportunità di restare con noi per crescere ancora, siamo anche disposti a comprarlo a titolo definitivo, non ne possiamo fare tante di operazioni di questo tipo ma abbiamo voglia di investire sul futuro. Meret? Posso solo spendere belle parole per lui, è un grande portiere e un bravissimo ragazzo, per me sarà il futuro della nostra Nazionale, ha tutti i mezzi per migliorare ancora, sarebbe un grande acquisto per il Napoli".