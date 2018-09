Walter Mattioli, presidente della Spal, parla a Tuttosport della stagione biancazzurra: "Sono curioso di vedere cosa combineremo in campionato, abbiamo costruito un gruppo di giocatori tecnicamente superiore a quello dell'anno scorso e abbiamo un tecnico bravissimo. Le due vittorie ci hanno fatto iniziare bene e hanno rinfocolato i nostri entusiasmi, ora abbiamo un tour de force contro cinque squadre insidiose come Atalanta, Fiorentina, Sassuolo, Sampdoria e Inter. Mercato? Ottimo rapporto con Luca Percassi e con tutta l'Atalanta, una fonte inesauribile di talenti. Il nostro ds Vagnati sta svolgendo un lavoro egregio e molto importante che riguarda non solo la prima squadra ma anche il settore giovanile. Nel giro di pochi anni ne vedremo i primi frutti, stiamo facendo grandi investimenti sui giovani".