La Spal "blinda" la sua porta. Con Berisha ancora ai box per le conseguenze del Covid-19, la società ha infatti deciso di rinforzare subito il reparto puntando su Stefano Minelli, classe 1994. Cresciuto nel Brescia, il 26enne è rimasto libero nell'estate scorsa dopo aver lasciato il Padova, venendo accostato a club come Vicenza, Brescia e Frosinone. Il portiere dovrebbe essere a disposizione della Spal già in questi giorni, per poi firmare entro la fine della settimana.