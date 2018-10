Manuel Lazzari, esterno della Spal, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulla Roma: "Venivamo da quattro sconfitte, ma già nell'ultima contro l'Inter non meritavamo di perdere. Sapevamo che all'Olimpico dovevamo fare qualcosa in più, la prestazione è stata bellissima, piano piano siamo usciti anche noi nonostante un grande inizio della Roma. Il rigore? Mi ha dato un bella palla in profondità Paloschi, sono stato furbo a mettermi davanti con il corpo. Nel secondo tempo c'è stata una grande Spal, questa era la partita che dovevamo fare".