Spal-Verona 0-2



Berisha 7,5: si fa sempre trovare pronto e salva più di una volta la squadra con parate determinanti. Sia nel primo tempo che nella ripresa tiene in piedi la squadra, evitando un altro crollo verticale.



Tomovic 4: lascia in dieci i compagni di squadra con un fallo folle e assolutamente inutile a cinque minuti dalla fine del primo tempo. Un intervento assolutamente senza senso che mette in grandissima difficoltà la Spal.



Vicari 5,5: correo di Igor in occasione della rete del vantaggio del Verona, si fa trovare fuori posizione e costringe il compagno di reparto a coprire (in modo inefficace) il taglio di Pazzini.



(dal 31' s.t. Felipe sv)



Igor 5: come troppo spesso gli accade è protagonista di una prestazione dalle due anime, tante buone giocate ma anche errori decisivi. In occasione del gol di Pazzini è disattento in fase di marcatura e valuta in modo erroneo la traiettoria dipinta da Lazovic andando completamente fuori tempo.



Cionek 6: inizia la partita sulla linea dei centrocampisti, poi è costretto ad abbassare il suo raggio d'azione dopo l'espulsione di Tomovic. Gioca una partita onesta, senza grossi errori e grandi giocate.



Valoti 5: prestazione non convincente del centrocampista scuola Milan, che orbita sulla linea di centrocampo senza riuscire ad offrire un contributo considerevole in fase offensiva.



Missiroli 5: sbaglia molto più del solito e mette più volte in difficoltà i compagni di squadra. Irriconoscibile.



Kurtic 5: è un fantasma. Non riesce mai ed entrare nel vivo della manovra ed è totalmente fuori fase anche dal punto di vista balistico, come dimostrano le diverse conclusioni sballate tentate nel primo tempo.



Strefezza 6,5: crea sempre scompiglio nella difesa avversaria quando punta la porta palla al piede. Crea diverse buone occasioni anche in un primo tempo nel quale i suoi hanno sofferto pressoché passivamente il Verona.



(dal 38' s.t. Floccari sv)



Paloschi 4,5: sbaglia tanto, probabilmente troppo. Sia quando deve dialogare coi compagni, sia quando cerca di concludere a rete. Troppi errori per un attaccante come lui, che continua a vivere un momento decisamente negativo.



(dal 10' s.t. Di Francesco 5,5: entra ma non incide. Prova a dare una scossa, ma il suo contributo è nullo).



Petagna 5,5: completamente abbandonato a se stesso come fin troppo spesso gli è accaduto in questa stagione. Dopo l'espulsione di Tomovic è ancora più isolato e prova, senza successo, a fare la guerra con i centrali del Verona.





All. Semplici 5: la Spal viene letteralmente travolta da un Verona molto più in palla dal punto di vista fisico. L'intensità degli uomini di Juric mette in ginocchio i ferraresi che si aggrappano a Berisha per salvare la faccia in una partita che sarebbe potuta terminare con un passivo decisamente più importante.