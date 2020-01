Spal-Bologna 1-3



Berisha 6,5: provvidenziale in diverse occasioni, con alcune parate assolutamente straoridnarie che permettono alla Spal di restare aggrappata alla partita anche nei momenti più complicati.



Cionek 5: subito ruvido su Palcio, rimedia un giallo inutile che lo condiziona durante il resto della partita. Ingenuo e poco preciso, viene sostituito alla fine del primo tempo da Semplici.



(dal 1' s.t. Bonifazi 5: ha un pessimo impatto sulla partita mandando in porta Soriano che viene neutralizzato da un super Berisha.



Vicari 5: dopo nemmeno un minuto dalla rete del vantaggio di Petagna buca il proprio portiere riportando il punteggio in parità con un intervento piuttosto goffo.



Igor 5,5: soffre tanto sia Orsolini che gli inserimenti dei centrocampisti. Giornata no per tutta la difesa della Spal che viene infilata con troppa facilità dagli avversari.



Strefezza 6: spinge e corre tanto, arriva più volte alla conclusione e dimostra ancora una volta di essere uno dei giocatori più positivi di questa difficile annata della Spal. Non è sempre preciso in fase difensiva, ma fa comunque sentire la propria presenza.



Dabo 5,5: la sua fisicità in mezzo al campo non si sente. Tende ad abbassare troppo il suo raggio d'azione e risulta sterile ai fini della manovra offensiva.



Valoti 5,5: non è il Valoti ammirato nell'ultimo mese. Spaesato e incerto, viene schiacciato dai centrocampisti del Bologna nel confronto diretto.



(dal 28' s.t. Paloschi sv)



Missiroli 6: dopo pochi minuti fa tremare il Bologna con una bordata da lontano che si spegne di poco sul fondo. Il suo impatto sulla partita è ottimo e grazie alla sua esperienze e alle sue ottime letture riesce sempre ad essere un fattore per la mediana spallina.



Reca 5,5: ha per due volte la possibilità di portare in vantaggio la Spal: la prima viene annullato dall'eccezionale recupero di Tomiyasu, mentre la seconda manca l'impatto con il pallone a pochi metri dalla porta. Impreciso ma volenteroso, si rende protagonista di una prestazione muscolare che rispecchia alla perfezione quelle che sono le sue caratteristiche.



Di Francesco 6: è preziossisimo grazie alla sua grande esplosività che mette in crisi la retroguardia del Bologna. E' decisivo anche in occasione del calcio di rigore, che si conquista con furbizia ed esperienza.



(dal 34' s.t. Floccari sv)



Petagna 7: dal dischetto è glaciale e sblocca la partita regalando una grande gioia ai suoi tifosi e riscattando diverse prestazioni non esaltanti. E' l'unico giocatore della Spal che sembra crederci fino in fondo ed è anche l'unico che riesce a redersi pericoloso durante il corso del match.





All. Semplici 5,5: dopo l'impresa di Bergamo e il vantaggio iniziale di oggi sembrava che la Spal avesse davvero imboccato la strada giusta. Col passare dei minuti, però, la squadra si spegne ed esce dal Mazza, ancora una volta, con zero punti in tasca.