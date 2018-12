nel primo tempo si rende protagonista di un vero e proprio miracolo su Pellissier, che prova a bucarlo da pochi passi salvo infrangersi sul muro erto dal portiere spallino. E' sempre presente ed attento, un valore aggiunto per questa squadra.: nella prima frazione di gioco è il più incerto dei tre centrali di Semplici. Soffre le imbucate per Pellissier che lo prende alle spalle diverse volte costringendo i compagni di reparto agli straordinari. Nella ripresa entra in campo con piglio diverso e gioca con maggiore qualità e sicurezza.: ottima prestazione in copertura, con tanti interventi mirati a chiudere i varchi lasciati aperti dai compagni. E' il leader difensivo della squadra e si fa sempre trovare pronto anche quando è chiamato ad impostare l'azione.: è poco sollecitato e quando viene chiamato in causa non sbaglia. Prestazione lineare e priva di errori in un pomeriggio non troppo complesso per la retroguardia della Spal.buonissima prestazione dell'esterno ex Verona che arriva puntualmente sul fondo riuscendo a creare diversi problemi alla retroguardia del Chievo. In fase difensiva è perfetto e offre il giusto supporto a Felipe, col quale costituisce un ostacolo invalicabile per gli attaccanti del Chievo.: l'uomo chiave della Spal sia per qualità tecniche che per esperienza. Cuce il gioco tra i reparti e ha il guizzo per fare la differenza a questi livelli. Arriva diverse volte alla conclusione e gli manca solo un po' di precisione per iscriversi al tabellino dei marcatori.: insolitamente impreciso, il mediano della Spal manca di qualità in fase di impostazione e manca troppo spesso il passaggio verticale che dovrebbe permttere alla squadra di guadagnare tempi di gioco. Ha il merito di tenere alto il baricentro della squadra che gioca costantemente nella metà campo del Chievo.(dal 43' s.t.: aiuta tanto in copertura, come di consueto, e prova anche a chiudere l'azione inserendosi con continuità nell'area avversaria. E' un prezioso tutto fare per Semplici che non rinuncia mai all'ex Sassuolo.: sempre più leader di questa Spal, l'esterno italiano si prende anche oggi le luci della ribalta dando ulteriore prova del livello altissimo che ha raggiunto in questa stagione. In fase offensiva è assolutamente imprendibile e arriva più volte sul fondo a crossare per le punte. E' determinante anche in fase difensiva con un salvataggio straordinario sulla linea di porta su tiro di Pellissier.: sempre fuori dal gioco della squadra, non riesce a dialogare coi compagni e non si rende mai pericoloso durante il corso di tutta la partita.(dal 16' s.t.: entra subito nel vivo della manovra e riesce a guadagnare diversi buoni calci d'angolo grazie alle sue abilità palla al piede. E' Sfortunato negli ultimi minuti quando è la traversa a negargli la gioia del gol).come troppo spesso accaduto questa stagione della sua prestazione si può elogiare solo la buona volontà. Corre e cerca di aiutare tanto la squadra. ma il momento negativo prosegue da troppo tempo. La qualità della prestazione, così come l'intesa con il compagno di reparto, è decisamente(dal 31' s.t.5: ha sui piedi la palla da tre punti, ma viene chiuso da Bani proprio sul più bello).: quella di oggi è la migliore Spal dell'ultimo mese. Gioca con tanti effettivi nella metà campo del Chievo e a mancare è solo il gol. Resta un punto prezioso e una prestazione di alto profilo che lascia ben sperare in vista delle prossime partite.