Colpo in prospettiva per la SPAL di Joe Tacopina. I ferraresi hanno messo sotto contratto il talento slovacco classe 2005 Hugo Pavek, centrale difensivo proveniente dal Trencin. Il nazionale Under 17 andrà a formare una coppia difensiva tutta slovacca con Michal Svoboda, che passò dallo Slovan Bratislava agli estensi la scorsa stagione.