Andrea Petagna sta vivendo il periodo migliore della sua carriera a Ferrara, con la maglia della Spal. Quattro gol nelle ultime cinque partite giocate ne sono una dimostrazione. Se dovesse continuare così, potrebbe entrare di diritto tra i papabili convocati della Nazionale azzurra.



PUNTA ATIPICA - Nell'immaginario collettivo la punta è sinonimo di gol. Con il numero 9 sulle spalle, gira nei pressi dell'area di rigore per poi colpire, come un rapace, trovandosi al posto giusto al momento giusto. Petagna non è nulla di tutto ciò. Il numero 9 sulle spalle non l'ha mai indossato, l'appellativo di garante del gol nemmeno, infatti, il suo record stagionale (in Serie A), è quello attuale dove è fermo a 9, numero che per una punta andrebbe meglio sulle spalle, appunto, piuttosto che nelle statistiche stagionali, ma nonostante ciò risulta fondamentale nell'assetto tattico di una squadra. L'ha dimostrato all'Atalanta dove Gasperini difficilmente rinunciava a lui, patner ideale del Papu Gomez (anche fuori dal campo), in una stagione dove più che i gol si è messo in mostra per le capacità nel proteggere il pallone, far salire la squadra e allo stesso tempo contribuire in maniera attiva nei gol segnati, sono infatti solo sei i gol messi a segno nella passata stagione, ma ben nove gli assist.

IN-FORM - Tornando al periodo attuale, l'attaccante non ha cambiato il suo modo di giocare, ma sta trovando più continuità in zona-gol, per la prima volta potrebbe andare in doppia cifra e allontanare la Spal dalla zona retrocessione che al momento dista solamente quattro punti. Periodo di forma che non è passato inosservato nemmeno ad altre squadre, l'Atalanta in primis che ne detiene ancora il cartellino e attenderà anche gli sviluppi sulla vicenda Zapata, ma anche del Torino che negli ultimi giorni sta monitorando il giocatore e potrebbe tentare l'acquisto in estate.





NAZIONALE - Chissà se ad averlo notato è anche il CT della Nazionale azzurra Roberto Mancini. Se nelle convocazioni i criteri sono dati dalla forma e dall'età, in questo momento Petagna potrebbe entrarci a pieno titolo, a discapito di chi non ha entrambi requisti, per citare due esempi: Belotti forma fisica, Quagliarella età. Di certo parte molto al di sotto nelle gerarchie, ma qualora il tecnico dovesse cambiare anche l'assetto tattico della squadra, il numero 37 della Spal potrebbe essere un opzione da tenere in considerazione.