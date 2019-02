Nelle ultime ore è stata ventilata per la Sampdoria l'ipotesi di spostare la partita con la Spal a Ferrara (in programma originariamente domenica 3 marzo alle 15.00) di un giorno, giocando il match al lunedì sera. Il motivo è legato ad una richiesta della Fiorentina: i viola dovrebbero giocare il 4 marzo alla sera a Bergamo, ad un anno dalla tragica scomparsa del Capitano Davide Astori, ma la squadra di Pioli vorrebbe dedicare la giornata alla memoria del suo numero 13 a Firenze.



Per questo motivo la Fiorentina ha domandato alla Lega di anticipare la trasferta di Bergamo alla domenica. Le pay tv hanno dato il loro assenso, ma non volendo rinunciare al Monday Night avrebbero chiesto di spostare la gara tra Spal e Sampdoria, preferita a Chievo-Torino (12.30) Genoa-Frosinone e Udinese Bologna, entrambe in programma nello stesso giorno e nello stesso orario della sfida del Mazza, domenica alle 15.00.



Secondo Il Secolo XIX la società blucerchiata sarebbe stata contattata in merito e avrebbe ricevuto anche alcune pressioni per acconsentire allo spostamento. Da Corte Lambruschini però, dopo essersi confrontati con Giampaolo, nel pieno rispetto della figura di Astori avrebbero deciso di non dare la loro disponibilità. Una delle motivazioni sarebbe anche di carattere pratico: il turno successivo vedrà la Samp affrontare proprio l'Atalanta, con fischio d'inizio domenica 10 marzo alle 15.00. Con l'attuale calendario, il Doria arriverebbe alla sfida con un giorno in più di riposo rispetto ai nerazzurri, spostando la partita con la Spal invece potrebbero contare su un giorno in meno.