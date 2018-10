Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato a Radio Rai dopo la pesante sconfitta interna contro il Frosinone: “Purtroppo il calcio è questo. Dispiace aver vanificato una vittoria straordinaria, a sorpresa, come quella a Roma con questa sconfitta. Ci è andato tutto storto. Noi abbiamo giocato, loro hanno vinto: hanno ragione loro. Oggi non avremmo mai segnato, neanche avessimo giocato tutta la notte. Ripartiamo senza pensarci troppo, analizzando le cose che non sono andate”.