Primo Monday night del girone di ritorno quello che si giocherà domani tra Atalanta e Spal. Il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa: “L’ottimismo nella gara di domani sera risiede nelle qualità dei ragazzi. Affrontiamo una squadra che sta facendo cose eccezionali. In casa sono forti, quindi starà a noi fare una gara di grande attenzione e determinazione. Dobbiamo fare il salto di qualità dal punto di vista realizzativo e questo è da estendere a tutti i reparti, non solo l’attacco. Ci vuole anche un pelo di arroganza e spregiudicatezza in più. Noi non abbiamo niente da perdere, spero che nel girone di ritorno potremo migliorarci, vogliamo cambiare la classifica perché siamo in grado di farlo”.



SU RECA – “È disponibile, o dall’inizio o da partita in corso. Non può disputare una gara intera, ma ci può dare una mano”



SUL MERCATO – “Ci stiamo muovendo per rinforzare la rosa in maniera adeguata al nostro budget. Mi auguro che possano arrivare quei giocatori che si leggono in giro, anche se non è semplice”



SU TOMOVIC – “Bisogna essere cauti. Ha fatto la rifinitura discretamente”



SULLA CORSA SALVEZZA – “Sarà una corsa a quattro, ma spero che per meriti nostri ci rientrino altre squadre”



SU DABO – “Sta iniziando il periodo di adattamento. Sta bene e sta dando sicurezze, domani valuteremo”