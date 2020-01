Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Fiorentina: "Bisognerà avere desiderio di vincere, a differenza della sfida con il Verona. La Fiorentina è partita con altri obiettivi, dovremo aver voglia di fare punti.



SU DABO - "Sarà a disposizione da lunedì. Mi aspetto che metta in campo le sue caratteristiche, è un giocatore fisicamente importante. Ci porterà vantaggi, servirà tempo".



SU KURTIC - "Ha chiesto di andarsene, la sua cessione ci permette di acquistare altri giocatori. Lo ringrazio per questi due anni".



SUGLI ATTRIBUTI CHIESTI DALLA CURVA - "Lo tiriamo fuori una partita sì e un'altra no. Per cercare di tirarli fuori sempre bisognerà andare senza mutande (ride, ndr). Ci fa piacere la vicinanza dei tifosi, è un aspetto importantissimo".



SU BONIFAZI - "Sapete la stima dell'ambiente, sarebbe un ritorno gradito. Non dico altre cose perchè non c'è questa probabilità, non è opportuno parlare di un giocatore che non c'è. Se ci sarà, vedremo".