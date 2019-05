Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Chievo.



Queste le sue parole: "Visti gli ultimi risultati del Chievo, mi aspetto una gara difficilissima. È una squadra in salute, sono mentalmente liberi da tutte le paure. Serviranno rispetto e determinazione per portare a casa i risultati".



LE CONDIZIONI DEL GRUPPO - "Bonifazi e Felipe hanno recuperato, sono contento dell'esperienza dei giovani in azzurro. È stata un'esperienza positiva, anche per dimostrare il loro valore".



SULLA SALVEZZA - "Me lo auguro anche se non sarà scontato. Il grande seguito da parte dei tifosi è frutto dei risultati che abbiamo ottenuto in questi anni".



SULLA FORMAZIONE - "I ragazzi stanno bene. Siamo vicini al traguardo, ma ancora non l'abbiamo raggiunto. Dobbiamo essere bravi, serve la giusta determinazione per concludere nel migliore dei modi questa annata straordinaria. Dobbiamo andare a Verona con grande voglia per portare a casa quei punti che ci mancano per la consacrazione della nostra stagione".



SUL CHIEVO - "La squadra è in salute, ha dei buoni giocatori. La retrocessione nasce anche dalla penalizzazione che hanno avuto ad inizio anno. Con il cambio allenatore hanno cambiato marcia ma erano ormai attardati per la lotta salvezza. Nella singola partita hanno dimostrato di poter far male a tutte le squadre. Serve massimo rispetto, in serie A non c'è mai una partita semplice". SUI GIOCATORI MENO UTILIZZATI - "Io cerco sempre di premiare la mia rosa durante l'anno, valuterò con il mio staff ma non credo che farò scelte diverse da quelle che sono le indicazioni settimanali e quelle che sono state fino ad oggi le mie convinzioni. Giocheremo sempre allo stesso modo fino alla fine: è giusto anche per lo svolgimento del campionato. Non solo, vogliamo fare più punti possibili. Vorrei affrontare le ultime partite nel migliore dei modi".



SUL DECIMO POSTO - "È sicuramente difficile, per noi sarebbe come vincere due scudetti. Per prima cosa pensiamo solo ai punti che mancano alla salvezza".



SULLE VOCI DI MERCATO - "Fa piacere essere accostati a squadre e panchine importante. Vuol dire che la società in questi anni ha lavorato molto bene, c'è stata una crescita del mondo SPAL che premia gli investimenti e le scelte fatte in passato".



ARRIVARE DAVANTI ALLA FIORENTINA - "Io penso solo al mio presente, ed il mio presente si chiama SPAL. Arrivare davanti alla Fiorentina sarebbe una soddisfazione fine a se stessa, la vera soddisfazione è raggiungere una seconda salvezza che per molti ad inizio stagione era insperata. Siamo andati oltre i nostri limiti grazie alle nostre qualità".



SULLE CONDIZIONI DI VIVIANO - "Sta bene, ha qualche problema ma niente di particolare. Gomis? Potrà trovare spazio nelle ultime partite, merita la possibilità di concludere l'annata nel migliore dei modi".



SUL FUTURO - "Ancora non ho parlato con la società, prima credo che sia giusto raggiungere l'obiettivo, poi ci metteremo a sedere per discutere del futuro".