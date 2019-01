Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby emiliano contro il Bologna: "Valdifiori è un'alternativa importante e speriamo che possa dare il suo contributo, dopo un girone di andata dove ha faticato. Più dei singoli però conterà l'atteggiamento. Viviano è in buona condizione, si è sempre allenato, ma ovviamente gli manca la gara dopo sei mesi senza giocare. Scalabrelli mi ha detto che è pronto per essere gettato nella mischia e valuteremo anche questa possibilità. Lazzari è recuperato, diciamo che sta discretamente".