Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato a Sky Sport del debutto in campionato della squadra: ''Il Mazza è importantissimo per noi, è fondamentale averlo ripreso dopo un'estate tormentata. I nostri tifosi ci trascinano, sia nel bene che nel male, e grazie a loro siamo arrivati alla salvezza".



ASPETTATIVE - "Sono arrivati grandi calciatori e la forbice tra le grandi e le piccole è più ampia. Anche gli allenatori che sono tornati faranno benissimo. Sarà difficile vincere di nuovo con Roma, Lazio o Juventus come abbiamo fatto l'anno scorso, dovremo essere perfetti. Il fatto che sono qui da diversi anni può essere un vantaggio, questo è uno dei migliori gruppi che abbia mai avuto".



MERCATO - "La rosa deve essere completata, siamo d'accordo con la società, il mercato deve ancora finire e spero che possa arrivare qualcun altro''.