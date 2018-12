Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla a Sky Sport dopo il pareggio conto l'Empoli: "E' stata come una vittoria, non avevamo approcciato bene il match, troppo nervosismo. C'è molto da migliorare. Nel primo tempo in undici contro undici abbiamo subito più che nel secondo, questo la dice lunga sull'atteggiamento. Mi è piaciuta la reazione che ci doveva essere contro una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo".