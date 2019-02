Il portiere della Spal Emiliano Viviano che durante il match di ieri contro il Sassuolo si era accomodato in panchina a favore di Alfred Gomis, si pensava fosse rimasto fuori per scelta tecnica. Nelle ultime ore invece si è appreso che l’ex portiere dello Sporting Lisbona è stato fermato per un problema al ginocchio, già operato in precedenza. Nelle prossime ore si saprà di più per quanto riguarda la tipologia di infortunio ed i tempi di recupero.