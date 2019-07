Come riporta l’Arena, la trattativa fra Spal e Chievo Verona per Stepinski sta vivendo una fase di stallo. 3,5 milioni di euro offerti dagli emiliani contro i 4 richiesti dai veneti. La distanza non è siderale ma può lasciare campo aperto a Brescia e Parma, società interessate all'attaccante classe 1995.