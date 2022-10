, ha approfittato per fare un punto generale con la stampa in cui si sono toccati tanti argomenti, primo fra tutti i rinnovi che sono stati i veri protagonisti dell’ultimo mese in casa SPAL.“Ci tenevo a fare il punto ed in particolare parlare dei rinnovi di 3 giocatori chiave per il nostro club. – ha esordito il numero uno biancazzurro – Come abbiamo promesso fin da subito, dopo la conclusione del mercato estivo ci saremmo concentrati sui rinnovi ed oggi sono particolarmente orgoglioso delle operazioni che hanno visto protagonisti. Sono tre giocatori importanti per i tifosi ma sono anche e soprattutto tre elementi chiave del nostro futuro. Il lavoro su questo fronte non è ancora finito ma voglio sottolineare come negli ultimi 3 mesi sia stato svolto un gran lavoro per rinnovare l’ambiente e l’atmosfera che si viveva qui dentro, portando alla SPAL nuovi profili che sposassero a pieno il nostro progetto, ma garantendo la continuità a quei giocatori che riteniamo importanti. Sono felice di poter dire che stiamo rispettando gli impegni con la piazza e gli obiettivi che ci siamo dati internamente".“La linea comune di tutti i rinnovi fatti in questo mese, è stata la forte volontà da parte dei diretti interessati di rimanere in questa squadra, questo è stato il segnale più importante. – ha proseguito il direttore tecnico Fabio Lupo – Dickmann è stato oggetto di tante attenzioni quest’estate ma si è fidato della nostra parola e ha voluto fortemente rimanere alla SPAL. La stessa cosa vale per Demba che tra le altre cose in questo momento non ha trovato grande spazio, ma è consapevole che questo sia il posto giusto per lui e che prima o poi avrà la sua occasione. Anche Salvatore ha voluto fortemente rimanere nella SPAL, la sua ambizione è quella di fare una grande annata qui e poi vedere cosa succede. Abbiamo ricevuto tre grandi sì alla SPAL come quelli dei giocatori che sono arrivati in estate, questo per me, per noi è fondamentale".