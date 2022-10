Salta un'altra panchina in Serie B. Dopo la sconfitta di ieri sul campo del Frosinone (2-0) - la seconda consecutiva e la terza in campionato su 8 partite - la Spal ha deciso di dare il benservito a Roberto Venturato, che era subentrato a Pep Clotet a metà della passata stagione e aveva faticosamente salvato nelle ultime giornate la formazione ferrarese.



CORSA A DUE - Con una nota ufficiale, la Spal comunica l'esonero dell'allenatore italo-australiano: "SPAL comunica di aver sollevato Roberto Venturato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi". Il presidente Joe Tacopina e il ds Lupo hanno iniziato ad allacciare i primi contatti per individuare un sostituto e al momento si può parlare di una corsa a due. Alfredo Aglietti è il nome di esperienza per gestire il delicato momento della Spal, mentre quello che stuzzica e affascina maggiormente il patron italo-statunitense è quello di Daniele De Rossi, tuttora componente dello staff di Mancini in Nazionale e sondato pure dalla Sampdoria nei giorni scorsi per il dopo Giampaolo.