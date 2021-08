S.P.A.L. srl comunica di aver risolto consensualmente il rapporto sportivo col centrocampista Simone Missiroli.



Missiroli, arrivato a Ferrara nell’agosto 2018 dal Sassuolo, ha collezionato 106 presenze totali con la maglia biancazzurra: 68 in Serie A con 1 rete, 31 in Serie B e 7 in Coppa Italia con 1 goal.



Nella sua esperienza a Ferrara, da ricordare la rete dello scorso anno contro il Sassuolo agli Ottavi di Coppa Italia che insieme al successivo goal di Seck portò la SPAL ai Quarti contro la Juventus, senza dimenticare le oltre 100 presenze con la casacca biancazzurra.



La società biancazzurra ringrazia con grande affetto il calciatore per la professionalità dimostrata durante le tre stagioni trascorse a Ferrara e augura a Simone le migliori soddisfazioni per il prosieguo della propria carriera.