Spal al lavoro in vista della ripresa. Questo il report ufficiale del club dopo l'allenamento odierno: "Seduta pomeridiana allo stadio “Paolo Mazza” per i biancazzurri che proseguono la preparazione in vista della ripresa del campionato.



Il gruppo di mister Di Biagio è sceso in campo per un allenamento composto da una fase di riscaldamento senza palla, esercitazioni tecnico-tattiche ed una partitella conclusiva.



Karlo Letica ha proseguito con il programma differenziato.



Domani giornata di riposo per la squadra che riprenderà ad allenarsi al centro “G.B. Fabbri” nella mattinata di domenica".