Si stanno svolgendo oggi a Castellammare di Stabia gli “Italian Sport Awards”, l’evento che premia le eccellenze sportive per la stagione 2018-2019. A presenziare alla serata il Presidente degli “Italian Sport Awards” Donato Alfani, il Sindaco di Castellamare di Stabia Gaetano Cimmino e il rappresentante Federalberghi “Costa del Vesuvio” Francesco Donnarumma. Questa sera, all'Hotel dei Congressi, dopo il red carpet ci sarà la premiazione per tutti i campioni e non solo selezionati da una giuria tecnica.



Fra i premiati Luciano Spalletti, come miglior allenatore, Francesco Acerbi come miglior difensore, Gabriele Zamagna dell'Atalanta come miglior direttore sportivo, ma anche il direttore di Calciomercato.com, Stefano Agresti , premiato come miglior direttore di una testata web. "Siamo giunti alla 9/a edizione di questo evento, sono davvero contento e grato, lavoro sempre di più con passione e determinazione per questo grande evento sportivo italiano", ha dichiarato Donato Alfani, presidente degli Italian Sport Awards.