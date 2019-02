L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina: "L’Inter ha fatto la partita che doveva fare, per certi versi molto bene sopratutto se consideriamo la forza dell’avversario di stasera. È stata una grande prestazione, una buona prestazione. Abbiamo fatto molto bene, delle ripartenze importanti dove loro sono stati bravi a difendere in parità numerica. Il pubblico si sarà sicuramente divertito. Ora vo a casa, dormo poco, domattina vo all’allenamento, si cerca di fare un discorso alla squadra che sia corretto. Per noi sarebbe stato un risultato importante, ci avrebbe fatto svoltare sotto l’aspetto della classifica. I fischi sui tocchi di mano? Ci sono dei parametri di valutazione, esistono, non era fallo di mano. Parlare di fallo di mano per D’Ambrosio è tossico"