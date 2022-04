Napoli ed Empoli in campo per la 34ª giornata di Serie A. Spalletti sarà il grande ex di turno ed ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio:



RITORNO A EMPOLI - "È come tornare all'università fatta da ragazzi, una delle migliori università del calcio italiano. Empoli ha lanciato tanti calciatori, ha messo mano anche su allenatori e sui dirigenti. È la Oxford del calcio italiano. Per me è sempre emozionante tornare qui, ricordo benissimo quando ho iniziato. Oltre al Magnifico Rettore Corsi ci sono dirigenti di un certo livello, che sono stati anche miei collaboratori, mi hanno insegnato tante cose. Tipo Andreazzoli e Bianconi".



NAPOLI - "I nostri riferimenti siamo noi stessi, è la nostra storia, la maglia che indossiamo, il passato che ha il Napoli, chi ha indossato questa maglia qui. C'è la passione dei napoletani e la partecipazione emotiva che hanno".