E se fosse ancora Roma? L’addio di Luciano Spalletti è stato ufficializzato da poche ore e dai betting analyst arriva immediato il nuovo colpo di scena: la possibilità, cioè, che l’ormai ex tecnico nerazzurro torni a due anni fa, quando lasciò la Roma per prendere la strada verso Milano. Il rientro tra i giallorossi, ancora in piena caccia al nuovo allenatore, è offerto a 7,50 sul tabellone Snai, che colloca in seconda battuta il trasferimento a un club cinese, a quota 10,00. Tra le altre ipotesi, sebbene più remote, ci sono Monaco, Sampdoria, Milan o la guida di una nazionale, tutte a 15,00; al momento, comunque, come riferisce Agipronews, la pista più battuta è un periodo di riposo almeno fino a fine luglio, a 1,50.