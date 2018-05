Jindong Zhang lo aveva anticipato: "Stiamo preparando la prossima stagione". Ora l'Inter si muove concretamente: vertice in sede tra la dirigenza (presenti il figlio del patron Steven Zhang, l'ad Antonello, il ds Ausilio, il cfoo Gardini e il vice ds Baccin) e Luciano Spalletti, sul piatto il futuro del tecnico. Come riferisce Il Corriere dello Sport infatti, al centro delle discussioni (iniziate alle 17.30) c'è il futuro del tecnico di Certaldo, confermato al centro del progetto nerazzurro: per lui si parla di rinnovo, prolungamento di contratto fino al 2021 con adeguamento dell'ingaggio dopo il raggiungimento della zona Champions League.



PROGRAMMAZIONE - Proprio la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea dà il 'la' per un secondo tipo di discussioni, quello relativo agli acquisti per rinforzare la rosa. Già bloccati gli acquisti a parametro zero di Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah, in arrivo dal Racing de Avellaneda Lautaro Martinez, resta ora da stabilire quali saranno i prossimi tasselli per rinforzare l'organico a disposizione di Spalletti: in cima alla lista un esterno offensivo (Verdi il nome caldo) e un mediano, dove la lista dei candidati è ricca e varia. Senza escludere che i discorsi possano vertere anche sul rinnovo di Mauro Icardi, invocato ancora dalla moglie-procuratore Wanda Nara.