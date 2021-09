Partita speciale questa sera per Luciano Spalletti che ha vissuto stagioni importanti sulla panchina dell'Udinese. La squadra friulana sarà l'avversaria del suo Napoli in vista del posticipo della quarta giornata di Serie A. Il tecnico toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky:



UDINESE - "Quando ci si mette sentimento la vita trascorsa è sempre un piacevole ricordo. A Udine ho trovato una città equilibrata, tifosi che sapevano come comportarsi allo stadio, un proprietario capace nel suo lavoro. Sono stato agevolato all'inizio della mia carriera per intraprendere questa professione".



LA PARTITA - "Chiaramente è una partita importante per noi, ma lo è anche per l'Udinese che ha una classifica ambiziosa, potrebbero arrivare in testa. Da qui si capisce l'insidia della partita. Chiamandoci Napoli dobbiamo tentare di vincere le partite che giochiamo. Nel calcio ci sono molte opportunità nascoste e la bravura sta nel saperle riconoscere quando passano davanti".



TEMPERATURA - "Ci aiuterà la temperatura che abbiamo trovato. Finora abbiamo giocato a temperature più elevate e la fatica si fa sentire di più. Sono fiducioso per la mia squadra".



ASPETTO MENTALE - "È un test complicato anche sotto il punto di vista della testa. Se sei un professionista di livello top la testa deve saper gestire e comandare sulle situazioni che girano attorno. Devi sapere quando devi motivarti e quando non andare dietro le parole degli altri. In totale assenza di presunzione".