Da poco più di 24 oreè ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Dal 1 luglio è iniziato il suo contratto in azzurro e oggi è il giorno tanto atteso, l'arrivo in città del tecnico toscano.Prossima destinazione Castel Volturno, per conoscere il quartier generale azzurro, sede del suo lavoro a partire dalla nuova stagione. All'arrivo- Accolti dalla stampa, ​dal vicepresidente Edoardo De Laurentiis e dall'addetto stampa Guido Baldari, il presidente del Napoli e il nuovo allenatore hanno rilasciato alcune dichiarazioni."Un saluto a tutti. Siamo qui con il nostro nuovo mister e c'è grande ottimismo".(il noto coro dei tifosi napoletani, ndr). Sono felicissimo e onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli. Metterò tutto me stesso a disposizione per quello che sarà il bene del Napoli perché amo questa professione. Ho amato le città dove ho lavorato e penso che poi la felicità nelle città sia diversa, dipende molto dal contesto.