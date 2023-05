Luciano Spalletti ed il Napoli si sono giurati nuovo amore, almeno fino a giugno 2025. E' questo il risultato portato a casa dal presidente Aurelio De Laurentiis nel summit andato in sceno nella serata di venerdì a Chiaia e che ha prodotto la tanto attesa fumata bianca per la permanenza del tecnico campione d'Italia. Servito il chiarimento faccia a faccia, dopo che la società aveva provveduto nei giorni scorsi ad inviare all'allenatore toscano la comunicazione via Pec di aver esercitato l'opzione unilaterale a prolungare l'accordo in scadenza il prossimo 30 giugno, due dei grandi artefici della cavalcata tricolore del club azzurro hanno siglato una nuova intesa che dovrebbe ricevere pure i crismi dell'ufficialità entro la prossima settimana.



I DETTAGLI - Esiste addirittura una data ben precisa segnata sul calendario, quella di giovedì 18 maggio, quando presso la sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno, saranno comunicati i termini del rinnovo dell'accordo col Comune di Dimaro e coi rappresentati del Trentino-Alto Adige circa la sede dei prossimi ritiri estivi del Napoli. In quella circostanza è atteso pure l'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto di Spalletti per altri due anni, quindi fino al 2025. E con un importante riconoscimento economico per il lavoro svolto nel suo biennio: dagli attuali 2,8 milioni di euro a stagione si passerà a 3,5 più bonus. Un incremento del 25% per dimostrare coi fatti la volontà di portare avanti un ciclo che ha consentito di conquistare uno scudetto che mancava da 33 anni e di guardare al futuro assieme per raggiungere nuovi traguardi.