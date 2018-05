L'Inter chiama, Mateo Kovacic e il Real Madrid rispondono? I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo in vista della prossima stagione, quando torneranno in Europa (League o Champions, dipende dai risultati nelle ultime due giornate di questo campionato). Secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore Luciano Spalletti ha chiesto ai propri dirigenti di riportare a Milano il nazionale croato classe 1994. Sotto contratto fino a giugno 2021 con i campioni d'Europa, la valutazione di Kovacic supera i 30 milioni di euro, la cifra per la quale si è trasferito da Milano e Madrid nell'estate del 2015. I due club coinvolti nella trattativa avrebbero già fissato un appuntamento per discuterne.