Una sconfitta era prevedibile. Ampiamente prevedibile. Da mettere in conto anche di perdere con un passivo importante contro una squadra del livello della Juve (e il merito del 2-0 è tutto di un super Berisha), ma quello che preoccupa maggiormente è il dato legato alla pericolosità e grinta della squadra. Perché la Spal ha subito passivamente la Juve per 95 minuti, senza quasi mai uscire dalla propria metà campo se non nella prima frazione di partita. Troppo poco per chi, appena qualche mese fa, aveva dato una vera e propria lezione di calcio ai campioni d'Italia a Ferrara.



Non solo, perché se è vero che quello storico successo era arrivato a fine campionato, con una Juve decisamente rimaneggiata, è altrettanto vero che anche la prestazione messa in scena a Torino nello scorso inverno aveva offerto spunti decisamente differenti. La Spal aveva perso, certo, ma lo aveva fatto giocando a calcio e uscendo dal campo a testa altissima. Oggi non è stato così, perché il gruppo non ha dato alcun segnale di ripresa e, anzi, sembra essere vittima di una spirale negativa inarrestabile.



E' chiaro che non si può parlare di disfatta per una sconfitta a Torino e che sarebbe anche ingiusto parlarne in termini troppo negativi. Ma a far presagire il peggio è il confronto con la Spal dello scorso anno. Una Spal bella, efficace e coraggiosa. Una Spal estremamente lontana da quella attuale. Ora però arrivano due sfide estremamente delicate contro Parma e Cagliari, nelle quali sarà fondamentale dare una risposta. Perché la salvezza è alla portata e questa società ha dimostrato più e più volte di meritare la Serie A.