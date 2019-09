E' stata una partita a due facce quella tra Spal e Lazio, con il primo tempo degli uomini di Semplici poco incisivo e una ripresa arrembante nella quale si è rivista la personalità della vecchia Spal. Alla fine i tre punti sono arrivati proprio allo scadere, con una rete di uno dei leader tecnici: Kurtic. A segno, ironia della sorte, anche Petagna, a lungo inseguito dalla Lazio durante il mercato estivo.



Il lavoro svolto da Semplici durante la sosta ha quindi dato i propri effetti, con la squadra che ha dato segnali di ripresa importanti dopo la tremenda prestazione di Bologna. Evidente, infatti, è che questa rosa abbia ancora tanto bisogno di lavorare insieme per trovare le giuste misure, anche se ha in dote una qualità che non può essere comprata: la personalità.



E proprio la personalità è mancata alla Lazio, incapace di chiudere la partita e tramortita dal ritorno furente della Spal. Il tutto nonostante i tanti campioni presenti in rosa e l'abitudine a vincere. Ma ormai il Paolo Mazza è diventato un fortino a se stante, nel quale gli uomini di Semplici riescono a tirare fuori più di quello che hanno. Ieri è stato così, con una vittoria fondamentale in un momento già decisivo, soprattutto per il morale. E la risposta positiva è arrivata, con buona pace di una Lazio sicuramente più forte, ma anche con le spalle decisamente meno larghe.